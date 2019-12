CAMPOBASSO. La Presidenza del Consiglio regionale del Molise, come previsto dalla Legge regionale n.12 del 30 giugno 2015, organizza la V Edizione della “Giornata dell’emigrazione molisana nel Mondo” che avrà luogo il 6 dicembre alle ore 17.30 presso l’Aula magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso.

«Solenne cerimonia che celebra l’emigrazione molisana e che intende rafforzare l’identità regionale dei nostri corregionali che vivono all’estero o fuori dai confini del Molise, affinché quest’ultimi trasmettano alle nuove generazioni valori e tradizioni della nostra terra d’origine».

Per l’occasione, verranno conferite quattro onorificenze di “Ambasciatori del Molise nel Mondo” a prestigiose personalità molisane che hanno ricevuto brillanti meriti in paesi stranieri e in regioni italiane diverse dalla nostra, in cui esse si sono trasferite in passato o dove vivono attualmente, portando in alto il nome del Molise e dell'Italia nel mondo.