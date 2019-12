Aveva in casa 11 fucili e altre armi senza alcuna autorizzazione

CAMPOBASSO. Gli agenti della Divisione Pasi, hanno effettuato, diversi controlli amministrativi riguardo la regolare detenzione di armi nel capoluogo. Al riguardo, in un'abitazione di Campobasso hanno constatato la presenza di numerose armi da sparo ed effettuando i dovuti controlli, hanno riscontrato la mancanza dei titoli autorizzativi necessari per la detenzione delle stesse, procedendo al ritiro di 11 fucili, una canna di ricambio per fucile, 6 pistole, una pistola lanciarazzi, un bastone animato, 2 coltelli a molla e 293 munizioni per fucile e pistola di diverso calibro nonché 13 contenitori con polvere da sparo per un peso complessivodi circa un 1,5 Kg.