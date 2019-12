Campagna Nazionale sui temi sociali e del lavoro, sabato la campagna di Rifondazione Comunista

TERMOLI. La direzione Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea ha deciso di dare il via a una campagna nazionale incentrata sui temi sociali che indichi i contenuti della svolta di cui avrebbe bisogno il nostro paese e che il governo - e tantomeno l'opposizione di destra - non intende perseguire a causa del persistere di un impianto programmatico neoliberista che continua a caratterizzare il PD,come da volantino allegato alla presente.

La campagna è strutturata come recupero della dimensione del lavoro di massa del partito su scala nazionale con predisposizione materiali, stampa e iniziative in tutto il paese.

La prima settimana con 500 iniziative a livello nazionale si svolge da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre con (volantinaggi, comizi volanti, gazebo, iniziative politiche di presentazione delle nostre proposte). Dal semplice volantinaggio al gazebo all’ iniziativa più strutturata.

Anche nel Molise faremo la nostra parte con 2 iniziative di volantinaggio e presidio in Piazza. Tale iniziative si terranno: Giovedì 5 dicembre 2019 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in Via Vittorio Emanuele II° a Campobasso;Sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in Corso Nazionale Incrocio con Via Adriatica a Termoli.