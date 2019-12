Campitello tra le 40 mete sciistiche preferite dagli italiani per il 2019-2020

CAMPITELLO MATESE. Tra le top 40 destinazioni sciistiche più gettonate dagli italiani per la stagione 2019-2020, nel quale indichiamo anche il prezzo medio degli alloggi da dicembre a febbraio, il prezzo di uno skipass e il budget complessivo per ciascuna destinazione, Livigno è prima in classifica davanti a Madonna di Campiglio con Roccaraso-Rivisondoli sul terzo gradino del podio. Il Molise, nonostante le piccole dimensioni, piazza una sua località nella graduatoria: si tratta di Campitello Matese in posizione 29!

La classifica completa è disponibile a questa pagina: https://www.hometogo.it/europa/vacanze-neve/#top40

[Fonte HomeToGo]