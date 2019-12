Adriatica Campomarino, presentata la stagione sportiva della scuola calcio

L'Adriatica Campomarino ha presentato ufficialmente, nella sala congressi di Palazzo Norante, la stagione sportiva che ha preso il via con grandi progetti ed un numero di iscritti notevolmente superiore alle aspettative. Durante l'incontro sono intervenuti i rappresentanti istituzionali del comune di Campomarino, consiglieri di maggioranza e minoranza, le famiglie e rappresentanti FIGC. È stata presentata l'affiliazione con la ACF Fiorentina che consente a tutti i ragazzi di vestire il kit ufficiale "Le Coq Sportif", oltre ad una serie di iniziative volte a garantire ad atleti e tecnici una crescita di alto livello con la supervisione della società toscana. Ci saranno anche iniziative importanti come i camp Fiorentina che porteranno Campomarino ad avere un importante risalto sportivo e turistico. Inoltre sono state premiate le squadre che hanno conseguito importanti risultati nella scorsa stagione, in particolare i Giovanissimi primi classificati nel campionato provinciale e nella classifica della Coppa Disciplina e le ragazze della categoria Under 15 che hanno conquistato la Coppa Disciplina nel campionato nazionale femminile.

Proprio a questo proposito, ampio risalto è stato dato alla presentazione ufficiale della squadra femminile Under 15 che a breve sarà impegnata nel campionato nazionale.

Le ragazze dell'Adriatica Campomarino, inserite nel gruppo 1, esordiranno martedì pomeriggio nell'ostica trasferta di Avezzano mentre sabato prossimo ospiteranno la Pescara Calcio al "Santa Cristina". Dopo l'esperienza dello scorso anno, l'Adriatica Campomarino si presenta ai nastri di partenza con una squadra più competitiva e con tanta voglia di tenere alto il nome della nostra regione, essendo anche quest'anno l'unica squadra molisana a partecipare.

La manifestazione, che lo scorso anno ha visto trionfare in finale la Juventus, parte con le fasi preliminari a seguito delle quali soltanto due squadre del girone 1 potranno accedere alla seconda fase.

Per l'Adriatica Campomarino si tratta di un'avventura impegnativa e importante che porterà ad un percorso di crescita sportiva e umana e che consacra la scuola calcio bassomolisana all'avanguardia in Molise per lo sviluppo del calcio femminile giovanile.