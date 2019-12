MONTENERO DI BISACCIA. È arrivata, anche in Molise, una novità per le famiglie ecologiche e attente all’ambiente: a Montenero di Bisaccia, per iniziativa dell’Associazione “La Bottega degli Incanti”, nasce la “Piccola Stoviglioteca di Bottega”.

L’associazione si occupa principalmente di servizi per l’infanzia, ma è da sempre attenta alle tematiche ed al rispetto dell’ambiente, attraverso eventi, iniziative, giornate di sensibilizzazione che coinvolgono i più piccoli e le loro famiglie.

La stoviglioteca è una biblioteca di stoviglie: chi ne farà richiesta potrà ritirare un kit di sessanta piatti, bicchieri, posate, ciotole, vassoi in plastica riutilizzabile, atossica e colorata, utilizzarlo e restituirlo dopo l’uso. Il kit è inoltre dotato di 2 fardelli per l’acqua, contenenti dodici bottiglie, utilizzabili con l’acqua del distributore automatico presente in paese.

Il senso della stoviglioteca è quindi presto svelato: il suo scopo è quello di eliminare la plastica usa e getta utilizzata durante gli eventi, in particolare durante le feste dei bambini, ma perché no, anche degli adulti, in cui si fa largo uso di piatti e bicchieri monouso. In questo modo, le famiglie, oltre ad avere un risparmio concreto, perché il noleggio è gratuito, avranno modo di compiere un gesto che sia realmente da esempio per i più piccoli: ridurre i rifiuti, riutilizzare gli oggetti e realizzare piccoli eventi plastic free.

Le stoviglioteche sono ormai una realtà molto diffusa in tutta Italia e anche in Molise, alcune, sembrano ormai in via di strutturazione. La stoviglioteca sarà attiva sul territorio comunale di Montenero di Bisaccia e nelle aree limitrofe.

Per poter noleggiare il kit di stoviglie, gli interessati possono rivolgersi all’Associazione chiamando i seguenti numeri: 348.3749553 (Michela) o 380.7108443 (Marcello), o scrivendo sulla pagina Facebook “la Bottega degli Incanti”. In seguito possono ritirarlo in sede dopo aver compilato il semplice modulo di presa in carico. Il noleggio può durare al massimo tre giorni.

«Con la stoviglioteca, continua il nostro percorso di sensibilizzazione sul territorio con iniziative concrete, che vogliono essere uno stimolo per i cittadini nel prestare una maggiore attenzione all’ambiente. Il nostro impegno nei confronti del rispetto e della tutela dell’ambiente è quotidiano e molto spesso si interfaccia, attraverso eventi e iniziative, con importanti realtà territoriali che lavorano al medesimo fine come l’Associazione Ambiente Basso Molise o Legambiente. Oggi, con la stoviglioteca compiamo un ulteriore passo avanti in quanto viene fornito alle famiglie uno strumento che le rende, con un piccolo impegno, realmente più ecologiche. In tale contesto si coglie l’occasione per annunciare che a breve partirà un altro progetto rivolto alle giovani famiglie: iniziative informative sulle pannolinoteche e sull’utilizzo di pannolini lavabili».