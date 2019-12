Cuochi d'Italia, Ruggiero D'Ascenzo va in semifinale

MONTENERO DI BISACCIA. Conto alla rovescia per l'epilogo dell'11° edizione di Cuochi d'Italia, condotta dallo chef Alessandro Borghese.

Con la sfida di ieri sera contro la Valle D'Aosta, il Molise, rappresentato dallo chef Ruggiero D'Ascenzo del ristorante 'Al Settimo cielo' di Montenero di Bisaccia, ha guadagnato il pass per accedere alle semifinali.

Durante le sfide contro Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Valle D'Aosta, lo chef montenerese è stato capace, grazie alle sue abilità dietro ai fornelli, di esaltare e valorizzare molti dei prodotti della nostra regione. Grazie a queste esperienze e con l’aiuto di queste occasioni, persone come lo Chef D’Ascenzo riescono a portare in alto il nome della nostra splendida, ma ancora poco conosciuta, regione. Facciamo quindi un grande augurio a Ruggiero, che con la sua cucina genuina e di qualità, sta realizzando tutto questo; saremo a fare il tifo per il Molise e per lui questa sera alle ore 19.30 su Rete 8.