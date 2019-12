«Ri... scopriamo il passato», a San Martino laboratori didattici per bambini

SAN MARTINO IN PENSILIS. L'Assessorato alla Cultura del Comune di San Martino in Pensilis, in collaborazione con Me.MO Cantieri Culturali a.p.s., propone una serie di laboratori didattici, da dicembre 2019 a maggio 2020, dal titolo “Ri...Scopriamo il passato a San Martino in Pensilis”. Gli incontri sono rivolti a bambini da 5 a 12 anni e si terrano il sabato pomeriggio dalle ore 16, presso i locali della Biblioteca Comunale (Ex Scuola Primaria) in Via Po. I laboratori sono stati ideati e curati dagli operatori di Me.MO Cantieri Culturali, esperti di beni culturali e di diattica museale, e, da anni, attivi sul territorio per la promozione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio storico, archeologico e artistico della nostra regione. Le attività proposte permetteranno ai piccoli partecipanti di scoprire non solo il mestiere dell'archeologo, ma anche di conoscere la storia del paese, dai Frentani ai Romani fino al Medioevo, attraverso gli oggetti della vita quotidiana e non solo. Lo scopo è quello di trasmettere l'amore per la storia e per l'archeologia molisana, in modo originale, utilizzando di diversi materiali e, sopratutto, in modo divertente! Il Comune di San Martino in Pensilis, da poco, infatti, ha stipulato una convenzione con l'Associazione Me.MO con l'intento di divulgare il patrimonio culturale locale, grazie alla preparazione di esperti del settore, e di coinvolgere i cittadini, le famiglie e i tanti visitatori che vogliono scoprire le bellezze del nostro Molise. In virtù di questa collaborazione, inoltre, è possibile visitare, su prenotazione e con un gruppo minimo di 12 partecipanti, guidati da Me.Mo Cantieri Culturali, il centro storico del paese e il Convento Gesù e Maria: il chiostro e gli ambienti restaurati.

Per tutte le informazioni contattare il Comune di San Martino in Pensilis o scrivere a memolarino@gmail.com

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti:

21/12/2019 La villa romana di Mattonelle e le lucerne romane

Laboratorio di argilla: impariamo a realizzare una lucerna come facevano I nostri antenati romani che vivevano a San Martino!

04/01/2020 “Oggi scavo io” Laboratorio di scavo archeologico. Divisi in piccoli gruppi, i bambini impareranno il lavoro dell'archeologo, scavando nella terra alla scoperta di oggetti sepolti.

18/01/2020 Trame e intrecci Laboratorio sulla tessitura. Muniti di un piccolo telaio, ogni bambino potrà intrecciare i fili colarati e realizzare la propria tela.

01/02/2020 Antiche monete Cosa sono le monete, come vengono realizzate e a cosa servono. Disegniamo insieme le nostre antiche monete.

15/02/2020 Tessere di storia Laboratorio di mosaico: cos'è un mosaico e a cosa serviva, dove possiamo ammirare questi bellissimi pavimenti. Realizziamo un mosaico con piccole tessere di cartoncino colorate.

29/02/2020 Maschere oscillanti Laboratorio di argilla. Costruiamo un oscillum, una maschera che veniva appesa nelle dimore degli antichi romani. Perchè e cosa rappresentava?

14/03/2020 Maschere oscillanti (2 parte) Laboratorio di pittura. Adesso le nostre maschere sono asciutte, dobbiamo solo colorarle e renderle “vive”!

28/03/2020 Antichi gioielli I bambini e le bambine romane utilizzavano, esattamente come noi, dei gioielli: la bulla e la lunula. Realizziamo la nostra collana e il nostro prezioso ciondolo ricco di storia e significato.

18/04/2020 Stemmi medievali Gli stemmi e I loro significati legati alle famiglie più importanti. Ogni bambini realizzerà lo stemma legato alla propria famiglia e ai propri affetti.

09/05/2020 Bestiario fantastico Figure mitologiche e fantastiche: conosciamole insieme e inventiamo il nostro animale fantastico.

29/05/2020 Giochi medievali: l' aquilone Come giocavano I bambini nel Medioevo? Costruiamo insieme un aquilone colorato.

Ogni laboratorio ha un costo di 5,00 euro a partecipante. La prenotazione è obbligatoria, entro due giorni prima, chiamando il 3249517836 o scrivendo a memolarino@gmail.com Possibilità di visite guidate, al Convento e al Centro Storico, su prenotazione e con un minimo di 12 partecipanti scrivendo a memolarino@gmail.com