Raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, i grillini fanno il punto

TERMOLI. I portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Valerio Fontana e Patrizia Manzo, terranno una conferenza stampa su 'Raddoppio ferroviario Termoli-Lesina' che si terrà domani, venerdì 6 dicembre alle ore 11.00 presso la sede del MoVimento 5 Stelle, in via Adriatica, 31A a Termoli.

I portavoce faranno il punto sull'annosa vicenda alla luce degli ultimi risvolti.