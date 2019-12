A Guglionesi si festeggia San Nicola

GUGLIONESI. Solennità in onore di San Nicola di Bari Il 6 dicembre, il calendario riporta la festa di San Nicola di Mira: uno dei santi più venerati in tutto il mondo cristiano, da cattolici e ortodossi, ma anche in molti paesi protestanti è vivo il ricordo di questo santo, grande ispiratore di opere di carità cristiana.

A Guglionesi è molto sentita e partecipata la festa di San Nicola ela devozione verso questo Santo Taumaturgoè radicata nelpopolo guglionesano,che lo dimostra con la monumentale chiesa a Lui dedicata ancora prima della traslazione delle sacre ossa di San Nicola da Myra a Bari (1087) enei vari appuntamenti annuali in special modo quando vengono svolte eventi e pellegrinaggi alla tomba del Santo.

Alle ore 17 una persona raffigurante San Nicola, offre a tutti i fanciulli che hanno delle lanternine accese dei piccoli doni…. Si forma lentamente un corteo che percorrendo le strade del centro urbano arriverà in Chiesa di Santa Maria Maggiore per assistere alla Santa Messa e verrà dato il pane benedetto.

Verrà esposta in chiesa la Santa Reliquia di San Nicola con la qualeverrà impartita la benedizionee la Manna estratta dalla tomba del Santo nella basilica di Bari.