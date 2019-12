Totaro: «Il dott. Forciniti è il candidato più utile alla sanità molisana!»

CAMPOBASSO. "Sig . presidente della regione Molise dott. Donato Toma Le chiedo pubblicamente di prendere in seria considerazione il nome del ex Direttore Amministrativo ASREM dott. Forciniti perché appare evidente che è l'unico che già conosce la realtà della sanità molisana e sarebbe immediatamente attivo proficuamente con conoscenza e competenza .

Il dott. Forciniti in questi anni ha dimostrato già il suo attaccamento al servizio ed alle sorti della sanità molisana .

Si consideri che proprio il sottoscritto non avrebbe mai pensato che un giorno avrebbe perorato la causa del Capitano Forciniti, ma è evidente che l'ex direttore amministrativo sia la persona più giusta ed idonea alla guida della ASREM però gli interessi collettivi sono prevalenti rispetto a quelli personali .

Ed al di là dei rancori personali e delle scelte che ci hanno visti contrapposti si ritiene il dott. Forciniti ,per quanto visto in questi anni, essere la persona giusta al posto giusto per ricostruire la sanità molisana e difendere i servizi ancora difendibili ."

Dott. Totaro Giancarlo pres. FIMMG 118-C.A.