TERMOLI. Presentazione del libro "TERMOLI-Anni Cinquanta e Sessanta, Cronaca-Racconti", domani, sabato 7 dicembre 2019, alle ore 17.30, presso la sala dell'ex cinema Sant'Antonio.

"TERMOLI-Anni Cinquanta e Sessanta, Cronaca-Racconti" è il quinto libro che il prof. Antonio Smargiassi scrive e dedica a Termoli dopo 'Gente di mare, Gente di Termoli, La Battaglia di Termoli (ottobre1943) e Storia di Termoli'.

Il libro combina gli anni che hanno avviato la transizione di Termoli da 'Borgo di pescatori' a 'Città' con la vita della gente immersa in una realtù soggetta a imprevedibili e continui cambiamenti rintracciabili nella 'frazione di vita' dei protagunisti dei racconti.

Si può dire che l'insieme dei libri del prof. Smargiassi fotografa Termoli in lungo e in largo e, per quanto possibile, nel passato.