Convocata per martedì una seduta monotematica sulla sanità

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone, vista la richiesta, a firma dei consiglieri Greco, Manzo, Primiani, Nola, De Chirico e Fontana, per un Consiglio regionale monotematico per discutere della situazione emergenziale del Sistema Sanitario Regionale, ha convocato a tal fine la seduta dell’Assise per il prossimo 10 dicembre, alle ore 15:00.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: N. 1 (Rg. n. 575) Richiesta seduta monotematica, a firma dei consiglieri Greco, Manzo, Primiani, Nola, De Chirico e Fontana, per discutere della situazione emergenziale del Sistema Sanitario regionale. N. 2 (Rg. n. 605) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Rapporti futuri con i privati accreditati attualmente in GSA" N. 3 (Rg. n. 564) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Fontana e Nola, ad oggetto "Azioni a tutela del presidio ospedaliero di area disagiata San Francesco Caracciolo di Agnone" N. 4 (Rg. n. 602) Ordine del giorno, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Ospedale Caracciolo, linee di intervento per il polo altomolisano" N. 5 (Rg. n. 599) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Servizio Sanitario regionale. Indirizzo al Presidente della Giunta" N. 6 (Rg. n. 601) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Calenda e Scarabeo, ad oggetto "Ridimensionamento presidi ospedalieri pubblici nel programma Operativo Straordinario 2019- 2021" N. 7 (Rg. n. 603) Ordine del giorno, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Ospedale Isernia, salva dei reparti e dei servizi della Provincia Pentra" N. 8 (Rg. n. 600) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Sospensione di ogni riduzione dei servizi sanitari e dei presidi sanitari sul territorio regionale" N. 9 (Rg. n. 606) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Miglioramento ed efficientamento del servizio di continuità assistenziale. provvedimenti" N. 10 (Rg. n. 607) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Carenza di personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Molise. Provvedimenti" N. 11 (Rg. n. 610) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Indirizzi del Consiglio regionale da recepire nel redigendo P.O.2019- 2021".