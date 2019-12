Centro vocazioni, sabato si inaugura il presepe elettromeccanico alla chiesa di Sant'Anna

TERMOLI. Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 il Centro diocesano vocazioni “La Sorgente” promuove un'iniziativa dedicata al Presepe. Si tratta di una natività biblica elettromeccanica aperta al pubblico dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 ogni venerdì, sabato e domenica (compresi festivi). Il Presepe sarà inaugurato sabato 7 dicembre alle 19 con la preghiera di contemplazione con le parole di Papa Francesco tratte dall'Ammirabile signum, la lettera apostolica sul significato e il valore del presepe. “Il presepe – scrive il Santo Padre – è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui”.