Alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli i funerali del 66enne Filippo Gianquitto

TERMOLI. Si celebrano oggi pomeriggio, dalle 15.30, le esequie del 66enne Filippo Gianquitto, alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Difesa Grande. Sgomento e dolore nel quartiere e in città, per la sua scomparsa prematura, avvenuta in circostanze drammatiche ieri pomeriggio. Alla famiglia Gianquitto il cordoglio sincero e profondo di Termolionline e in particolare dalla famiglia Bracone.