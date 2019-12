I ragazzi delle classi terze di Campomarino incontrano il comitato Friday's for Future

TERMOLI. In coerenza con la rilevanza assegnata ai temi relativi all’educazione ambientale per le attività formative dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino per l’a.s. 2019/2020, i ragazzi delle classi terze, della scuola secondaria di primo grado, hanno incontrato il comitato Frydais for future di Termoli

La sfida che l’umanità ha oggi di fronte è una sfida epocale, senza precedenti nella nostra storia.

La documentazione scientifica ci dimostra quanto la pressione umana sulla natura è ormai completamente insostenibile e, con i grandi cambiamenti globali che abbiamo indotto sulla Terra, la nostra stessa civiltà è a rischio. In pericolo sono il genere umano e la civiltà che abbiamo sin qui creato, poiché questa civiltà è stata resa possibile solo grazie ai beni e ai servizi che la natura, e quindi la ricchezza della vita presente sul pianeta (la biodiversità), ci ha fornito quotidianamente.