Munitevi di sacchi e guanti: domani si pulisce la spiaggia del lungomare Nord

TERMOLI. Domani sabato 7 dicembre alle ore 14,30 i ragazzi del Friday's For Future Termoli, effettueranno la pulizia di un tratto di spiaggia del lungomare Nord.

Quindi munitevi di sacchi e guanti e unitevi a loro per la nostra spiaggia.



Per saperne di più seguite la pagina fb Friday's For Future Termoli https://www.facebook.com/FridaysForFutureTermoli