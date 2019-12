Adeguamento sismico scuola dell'infanzia: Petacciato primo dei 4 comuni beneficiari

TERMOLI. Con delibera di giunta comunale n. 113 del 28/08/2019 abbiamo dato il via libera per la richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Progettazione dell' adeguamento sismico della scuola dell’infanzia.

Con decreto del 03/12/2019 il M.I.T. ha approvato la graduatoria dei comuni finanziati e Petacciato risulta il primo dei soli 4 comuni molisani beneficiari. Il nostro comune si è classificato al posto 107 sugli 803 finanziati a livello nazionale.