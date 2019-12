Beccato con dosi di cocaina, nei guai un autotrasportatore

CARABINIERI. Nel corso di controlli, i Carabinieri, insospettiti dal comportamento di un uomo, autotrasportatore, hanno proceduto al controllo dello stesso trovato poi in possesso di grammi uno di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi. Il prevenuto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.