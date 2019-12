Lasciano auto in sosta a piazza del Papa nonostante la fiera, rimosse dal carro attrezzi

TERMOLI. Primo sabato del mese a Termoli e questo significa sempre (tranne rarissime eccezioni) fiera in piazza Giovanni Paolo II e via America. Un appuntamento tradizionale che raduna circa 200 ambulanti, con stand e bancarelle. Qualcuno, tuttavia, se ne è dimenticato, e ha lasciato le auto in sosta. Stamani, pronto il carro attrezzi chiamato dalla Polizia municipale a farle rimuovere.