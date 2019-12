TRIVENTO. «Oggi a a Trivento per una bellissima iniziativa dedicata all'ambiente, insieme a tante associazioni molisane, operatori forestali ed esperti del tema». Questo l'incipit dell'intervento con cui l'assessore regionale all'Agricoltura e all'Ambiente, Nicola Cavaliere, ha illustrato i contenuti della manifestazione triventina.

«La questione dei cambiamenti climatici è di portata purtroppo mondiale, ma ciò non vuol dire che ci lascia inermi o peggio ancora indifferenti. Noi come Regione siamo di sicuro pronti a fare la nostra parte per quanto concerne la difesa e la valorizzazione del territorio. Tra gli obiettivi più importanti ora figurano il rilancio e il potenziamento dei vivai regionali e la tutela del tartufo, una delle ricchezze più grandi del Molise.

Credo che oggi più di ieri, in uno scenario così complesso e davanti a sfide sempre più difficili, sia necessario il diaolo tra varie istituzioni e associazioni per raggiungere insieme i traguardi prefissati.

E colgo l'occasione per ringraziare 'Vivaluva', che da 20 anni svolge sul campo un'attività preziosa, che è un modello per le nuove generazioni e fa da stimolo per tutti noi».