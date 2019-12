Festa del ringraziamento, in onore di Santa Maria Ester

ACQUAVIVA. Anche quest'anno si svolgerà la Tradizionale festa di ringraziamento celebrata nel giorno in cui si festeggia l'Immacolata Concezione con il titolo di Santa Maria Ester titolare della parrocchia di Acquaviva Collecroce.

La prima celebrazione eucaristica ci sarà alle ore 8:00 presso la Casa di Riposo "Card. Seper", la seconda alle 11:00 presso l'edificio scolastico "Nicola Neri" accompagnata dal tradizionale offertorio devoluto in beneficenza.

Dopo la solenne celebrazione eucaristica la statua dell'Immacolata Concezione a opera del campobassano Paolo Saverio Di Zinno, verrà condotta sul piazzale antistante la scuola dove ci sarà la benedizione , la sfilata dei trattori e dei mezzi agricoli.

Una delle ultime feste dell'anno questa, in occasione della quale la popolazione ringrazia il Signore per il buon raccolto dell'anno e implora la protezione nel lavoro dei campi chiedendo a Dio di accogliere in paradiso tutti i compaesani morti a causa di incidenti ed altro durante il lavoro.