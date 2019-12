Termoli 2016 in campo contro il Campomarino al Cannarsa

TERMOLI. Dalle 14.30 in campo allo stadio Cannarsa il Termoli 2016 e il Campomarino, che si affrontano nel match valido per il 14esimo turno del campionato di Promozione. Inutile dire che ai giallorossi serve una vittoria per uscire da un periodo che definire buio è solo realtà autentica.