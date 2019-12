Romagnuolo: «Il mio ordine del giorno per sollecitare il pagamento dei contributi all'editoria»

CAMPOBASSO. “Ho presentato stamattina in Consiglio regionale, un mio urgente ordine del giorno in cui, sollecitata da più parti del mondo dell’editoria molisana, chiedo al Presidente Toma un suo un immediato ed urgentissimo interessamento, affinché il Corecom nella sua interezza provveda immediatamente alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi per l'editoria e, al successivo immediato pagamento”.

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo di Prima il Molise.

" Ho personalmente raccolto- ha continuato Romagnuolo- l’invito del consigliere nazionale dell’ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino che, con grande slancio, ha denunciato un delicatissimo problema che vede in grande difficoltà la categoria dei giornalisti e degli editori molisani.

La mia iniziativa, ha proseguito Romagnuolo, è scaturita per lo sforamento dei termini indicati dal regolamento sulla legge 11/2015, che prevede la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi per l'editoria entro e non oltre il 15 novembre da parte del Corecom Molise.

La mia richiesta, ha concluso Romagnuolo, è sapere e far sapere agli editori e ai giornalisti molisani, quando riusciranno a percepire il contributo a loro assegnato, al fine di poter consentire il pagamento dello stipendio ai tanti padri e madre di famiglia che prestano la loro professionalità nell’informazione molisana.