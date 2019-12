Alla Ndocciata di Agnone ospiti internazionali per la cooperazione europea

AGNONE. L’appuntamento del tavolo di lavoro per la cooperazione internazionale diventa un’occasione importante di promozione del Molise. I rappresentanti di sette Paesi europei saranno da oggi pomeriggio ad Agnone per il meeting internazionale che prenderà il via oggi, e parteciperanno in via straordinaria ad una delle manifestazioni più importanti della regione: la 'Ndocciata di Agnone.

Si tratta di un grande veicolo promozionale voluto dalla Regione che ha inteso svolgere in Molise la tappa del meeting in coincidenza di un evento così importante dal punto di vista turistico e culturale.