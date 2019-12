De Guglielmo: Fsi-Usae ringrazia Toma per il confronto costruttivo sulla sanità molisana

TERMOLI. La segretaria della Fsi-Usae, Fernanda De Guglielmo, spezza una lancia a favore dell’operato del Governatore Donato Toma.

«Sono trascorsi 11 mesi dall’incontro della Fsi-Usae col presidente Toma, il confronto tra le altre cose sulla sanità molisana. Già allora si parlava di modifica al decreto Balduzzi e modifica del Dea di primo livello. Per questo la segreteria regionale ringrazia il Presidente Toma per il confronto costruttivo e condiviso portato avanti con tenacia e costanza. Tutti ci auguriamo che le nostre richieste a favore della sanità molisana vengano accolte. In caso contrario la segreteria regionale valuterà le modalità più opportune atte a contrastare lo smantellamento della sanità regionale».