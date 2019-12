TERMOLI. Ha inizio domani la settimana dedicata dall’associazione Casa del libro di Termoli allo scrittore Camilleri. In aperturaalle ore 17.30 presso l’Aula Adriatico dell’Università una conferenza in cui si parlerà di letteratura, cibo e territorio. Relatori i proff. Gian Mario Anselmi dell’Università di Bolognae Rossano Pazzagli dell’Università del Molise. “Il sapore della letteratura” e “Territorio da leggere e da gustare” i titoli dei rispettivi interventi.

Esiste da sempre un forte legame fra la letteratura e il cibo. Quasi impossibile trovare un’opera letteraria che non abbia una qualche relazione con il cibo. Nella quasi totalità dei romanzi gli autoriparlano di ciò che i personaggi mangiano o preparano. Nei romanzi spesso si sta a tavola, si chiacchiera e, a volte, proprio durante i pasti avvengono fatti fondamentali per la storia raccontata. La letteratura inoltre offre utili indicazioni per ricostruire abitudini e gusti di una civiltà, dagli alimenti disponibili in quel luogo e in quel tempo ai riti della convivialità di quel periodo storico o di quell’ambiente sociale e culturale. Una relazione fra letteratura e cibo che d’altra parte implica il rapporto intrinseco e sempre vivo esistente tra cibo e territorio, cibo e storia, cibo e tradizione.

Di questo ci parleranno i due illustri relatoriguidandoci in un affascinante percorsotralibri famosi ecuriosità letterarie, gusti e profumisviluppati e custoditi dalterritorio. Un “ghiotto” e imperdibile appuntamento.

La nota è stata diffusa dalla presidente dell'associazione "Casa del Libro" Daniela Battista.