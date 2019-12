Lunedì 16 dicembre in Molise è sciopero generale per il diritto alla salute

CAMPOBASSO. La Confederazione Unitaria di Base in sigla Cub provinciale di Campobasso e il Sindacato Operai Autorganizzati in sigla SOA dichiarano lo Sciopero Generale per tutti i lavoratori e le lavoratrici di tutte le categorie pubbliche e private della Regione Molise per il giorno 16 Dicembre 2019 contestualmente alla giornata di protesta che partira' dal Molise a Roma in piazza Montecitorio per il Diritto alla Salute , le motivazioni appunto sono : Per il Diritto alla salute dei Cittadini Molisani ,per una sanita' pubblica che garantisca la vita e il rispetto delle persone , contro i tagli e la chiusura dei servizi e degli ospedali pubblici sul territorio Molisano , uno sciopero costruito direttamente dalla base , la stessa gente che da ben 12 anni e' costretta a pagare un piano debitorio allo stato italiano per una politica regionale che in questi anni ad oggi ha preferito alla sanita' pubblica quella privata smantellando graduatamente i servizi necessari e in primis quelli ospedalieri , il molise cosi' e' in ginocchio, viene a mancare difatti il diritto alla salute , dal territorio impervio dell'Altomolise alla costa che e' anche zona sismica con coseguenze gravi di spopolamento e impoverimento del tessuto sociale. Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali ,nella proclamazione inoltre abbiamo evidenziato alle istituzioni interessate , di garantire il rispetto dell'informazione all'utente sullo sciopero come previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 146 / 90 e successive modificazioni.

Per La CUB Proviciale di Campobasso Il SOA

Alfredo Tamburini Andrea Di Paolo