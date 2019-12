TERMOLI.I quadri sindacali della regione Molise appartenenti alla UILTEC, si riuniranno a Termoli, presso il ristorante “SALSEDINE” sito in via Cristoforo Colombo n.51, l’ 11/12/2019, alle ore 14:30 per un seminario sul fondo bilaterale T.R.I.S. (Tutele, Riqualificazione, Innovazione, Sostegno)

Sarà presente il Segretario Generale, Paolo Pirani, artefice della nascita della UILTEC e protagonista storico anche della UIL in difficili trattative con il Governo, il Segretario Nazionale UILTEC, Daniele Bailo, oltre alla funzionaria della UILTEC, nonché relatrice, Venere Balla.

Grazie all’avvio di questo Fondo, un settore merceologico trainante per la nostra realtà regionale (quello dei chimici), vedrà la possibilità di programmare il futuro con un ricambio generazionale (grazie a questo accordo in dirittura d’arrivo,infatti, a giorni verrà firmato il decreto attuativo da parte del Governo) che vede il Sindacato protagonista, insieme alle Aziende ed al Governo, in quella che può considerarsi una soluzione alle spinte innovative che producono ormai esuberi strutturali.