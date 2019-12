Applausi al soprano termolese Marianna De Tomo

TERMOLI. Grande partecipazione al concerto dell’Avvento , dedicato al Magnificat di J. S. Bach, tenutosi ieri sera 08 dicembre a Pescara nella chiesa dello Spirito Santo, organizzato dal Conservatorio “Luisa D’Annunzio” e dal Coro della Virgola, mirabilmente diretti dal compositore, pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale Pasquale Veleno, che ha visto come protagonisti 5 cantanti lirici solisti, tra cui la giovane soprano termolese Marianna De Tomo della quale si era già parlato in passato in occasione di alcuni dei suoi concerti.

Importante la presenza dell’arcivescovo di Pescara-Penne, il Monsignor Tommaso Valentinetti, tra l’altro ex vescovo della

nostra cittadina e numerose le personalità politiche presenti della città di Pescara e provincia