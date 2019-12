ISERNIA. Che sia una delle Basiliche più belle al mondo è acclarato, ma che addirittura sia la prima Basilica d'Italia che trasmette le messe in streaming attraverso la sua pagina Facebook lo scopriamo nientedimeno che dai colleghi di Repubblica.it. Ebbene sì, uno dei quotidiani più importanti e accreditati del nostro paese ha dedicato al Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso un video fatto da drone di oltre 2 minuti nel quale paragona la sua bellezza a quella di un castello fiabesco paragonabile a quelli della Loira, della Baviera o della Normandia. Proprio per questa caratteristica di assomigliare ad una costruzione sita oltralpe o addirittura nei paesi nordici, Repubblica ne parla come un castello "fuori posto".

Certo chi conosce la Basilica di Castelpetroso, anche solo per averla vista da lontano, sa bene quanto essa sia suggestiva e, perché no, romantica. Il paesaggio innevato poi durante l'inverno le dona davvero un aspetto fiabesco che rimanda indietro nel tempo e con la fantasia. Ma noi molisani lo sappiamo, quello che non sapevamo è di essere addirittura precursori ed unici, almeno al momento, attuatori della messa in streaming. Considerando la sempre minore frequenza delle messe domenicali tanto lamentata dai prelati, siamo certi che faremo scuola e l'esempio della messa in diretta su facebook sarà seguito da molte parrocchie.