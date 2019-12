“Comprensivi si diventa insieme”, la scuola di Difesa Grande incontra studenti e genitori

TERMOLI. In occasione delle future iscrizioni e degli Open day, il preside Salvatore Sibilla e i docenti si preparano a presentare i percorsi formativi per tutte le età.

Sono in programma tre incontri per ogni ordine e grado scolastico nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande in viale Santa Maria degli Angeli, dalle 17.30 alle 18.30: si parte mercoledì 11 dicembre quando il personale scolastico incontrerà i genitori degli alunni che dovranno iscriversi alla Scuola Secondaria di primo grado, giovedì 12 dicembre invece spazio a chi si iscriverà alla Scuola Primaria e infine lunedì 16 dicembre l’incontro sarà dedicato ai nuovi bimbi della scuola dell’infanzia.

A partire dall’anno scolastico 2019-2020, l’istituto Comprensivo di Difesa Grande rappresenta un nuovo grande polo scolastico che comprende, oltre alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Difesa Grande, anche la Scuola Primaria di via Po e la Scuola dell’Infanzia di Via Volturno.

In occasione degli incontri saranno illustrati il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i progetti scolastici e le attività, oltre all’organizzazione interna della scuola per permettere ai genitori di conoscere a fondo l’Istituto e di scegliere consapevolmente per i loro figli.

Con il motto “Comprensivi…si diventa insieme”, a sottolineare il percorso di crescita intrapreso sin dalla tenera età, la scuola sarà aperta ai genitori e agli alunni nelle giornate che saranno poi elencate all’interno degli specifici incontri sopra elencati.