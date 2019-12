"La scuola si...cura", mercoledì il convegno Unimol per la cultura della sicurezza

CAMPOBASSO. Secondo gli ultimi dati riportati da INAIL, gli incidenti sul lavoro con decessi, nel 2018 e nei primi mesi del 2019, sono aumentati; infatti, sono già più di 300 (dato aggiornato ad aprile 2019) le denunce di infortunio mortale durante il lavoro, con un incremento del 5,9% sullo stesso periodo del 2018. Un vero e proprio bollettino di una guerra che si cerca di contrastare, ma purtroppo si continua a perdere. In questo scenario appare fondamentale costruire una “cultura della sicurezza” nei giovani, che saranno i lavoratori di domani, al fine di stimolare l’attenzione e implementare quelle conoscenze che possono renderli più consapevoli.

È proprio in tale ambito che si colloca l’organizzazione del convegno “La scuola si...cura: la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il ruolo sociale d’impresa e il contributo degli studenti”, scaturito dalla collaborazione tra l’Università degli Studi del Molise – in particolare la Cattedra di Igiene, la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ed il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro -, la Direzione Regionale Molise dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise. Inoltre, avranno un ruolo rilevante nel convegno l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, la Direzione della sede Regionale della RAI del Molise insieme alla Testata Giornalistica Regionale Molise e Confindustria Molise. Ospiti d’onore e relatori d’eccezione saranno gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Marconi” di Campobasso che, insieme al loro Docente guida, porteranno all’attenzione dei partecipanti i risultati ottenuti dalla realizzazione del progetto: “Siamo noi gli SMS! Studenti Monitori di Sicurezza”.

L’evento si terrà a Campobasso mercoledì 11 dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium “Arturo Giovannitti” della Fondazione Molise Cultura – Palazzo dell’ex-GIL – via Milano 15. Esso rientra nell’ambito delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2014–2018 della Regione Molise, Programma VIII “La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”, ed ha l’obiettivo principale di promuovere il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendale e la responsabilità sociale d’impresa, con particolare riferimento al mondo della scuola. La figura del Rappresentante ed il bilancio sociale rappresentano punti cardine in riferimento alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, l’RLS, in quanto parte significativa del sistema di cooperazione aziendale e scelto dai lavoratori stessi, è il soggetto che meglio di chiunque altro può contribuire alla progettazione, gestione, implementazione e controllo dei rischi presenti in un luogo di lavoro; al contempo, la Responsabilità d’Impresa sta assumendo sempre più un maggior peso in ambito sociale e rappresenta una delle componenti fondamentali per rispondere ai cambiamenti strutturali del contesto socio-economico ed ambientale in cui il processo produttivo si colloca.