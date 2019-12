"Cuochi d'Italia", con Ruggiero D'Ascenzo il Molise chiude al 3° posto

MONTENERO DI BISACCIA. Con la puntata di venerdì, si è conclusa l'undicesima edizione del programma condotto da Alessandro Borghese che ha visto trionfare la Toscana. Grazie alle ottime performance e al risultato ottenuto in semifinale, il Molise chiude in terza posizione alle spalle dei due finalisti. Un risultato certamente da celebrare, in un'edizione che ha visto la nostra regione protagonista, grazie al Patron del ristorante Al Settimo Cielo di Montenero di Bisaccia.

Lo chef Ruggiero D'Ascenzo ci tiene a ringraziare i suoi compaesani e tutti coloro che lo hanno sostenuto nel corso di questa bellissima esperienza. Inoltre, ci tiene a ribadire tutta la sua soddisfazione per aver contribuito a far conoscere la cucina molisana in diretta nazionale, scrivendo una bella pagina a favore della nostra meravigliosa regione.