TERMOLI. Una nuova e interessante opportunità per gli alunni che si iscriveranno alla prima secondaria dell’Istituto Comprensivo Brigida. Dall’anno scolastico 2020/21, unico in Molise, l’Istituto termolese disporrà di un corso ad indirizzo sperimentale sportivo.

Fortemente voluto dal nuovo Dirigente Francesco Paolo Marra, il progetto si pone in continuità verticale con l’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico, già presente in ambito comunale, e si propone di valorizzare l’educazione fisica e motoria come disciplina e come occasione per affrontare tematiche di educazione alla salute.

Il corso è articolato, dal lunedì al venerdì, su 33 ore settimanali, di cui 2 di scienze motorie e 3 dedicate alla sperimentazione di sport diversi. Previsti due prolungamenti dell’orario sino alle 15,30, il martedì e il giovedì. Le lingue studiate sono l’Inglese e il Francese.

Tra le attività sportive di approfondimento proposte nell'arco del triennio: nuoto, vela, pallavolo, arti marziali, pallacanestro, ginnastica, scherma.

Potrebbero essere attivate anche altre discipline su richiesta dell’utenza o utilizzando spunti che arrivano dalle Federazioni.

Il percorso propone, con una didattica laboratoriale coinvolgente e attiva, diverse tematiche trasversali:

Cibo e alimentazione, per affrontare le tematiche di uno stile di vita e alimentare equilibrato;

elementi di anatomia e fisiologia;

attività sportive in ambiente naturale (escursioni al mare, settimana bianca o corso di vela);

lavoro in lingua inglese con metodologia CLIL

L’offerta della secondaria si aggiunge a quelle storicamente disponibili:

inglese potenziato, inglese e francese, inglese e spagnolo, matematica potenziata con inglese e francese, robotica e coding con inglese e francese, strumento musicale (un opzione trasversale).

Chi desiderasse maggiori informazioni, in occasione degli OPEN DAYS, potrà recarsi presso l’Istituto di via Cina venerdì 13 dicembre con i seguenti orari: Infanzia 16,00/16,30 , Primaria 16,30/17,00 ,Secondaria 16,30/17,00 e sabato 11 gennaio dalle 16,00.