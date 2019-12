Addio a Michele Ambrosio, se ne va un uomo perbene e innamorato del Molise

CAMPOBASSO. Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Campobasso per la scomparsa di Michele Ambrosio

Nell’apprendere questa sera della morte di Michele Ambrosio, in passato consigliere al Comune di Campobasso per diverse legislature, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, la Giunta, il Consiglio Comunale e l’intera amministrazione di Palazzo San Giorgio, esprimono, in questo triste momento, il loro sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia Ambrosio.

Una di quelle notizie che non avremmo mai voluto ricevere, personalmente, eravamo amici di Michele Ambrosio, lo conoscemmo a metà anni Novanta, agli albori della cosiddetta Seconda Repubblica, poi lo apprezzamo non solo nel ruolo di amministratori, ma anche di funzionario Inps.

Negli ultimi anni, essendo assiduo frequentatore estivo della nostra città, non mancavano le sue segnalazioni riguardo numerose circostanze che riprendevamo e pubblicavamo.

Un'altra persona perbene che se ne va. Alla famiglia Ambrosio, da Emanuele Bracone e da Termolionline, un sentito messaggio di cordoglio.