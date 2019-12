Sevel, Fim-Cisl: «35 euro per il turno del sabato pomeriggio»

ATESSA. Dall'incontro nella capitale tra sigle sindacali e vertici Fca arrivano buone notizie per gli operai Sevel.

Per Fim-Cisl: "Oggi presso la sede Fca a Roma le parti si sono incontrate per la parte economica e per il percorso 2020. Questo è stato il secondo incontro nell'arco di pochi mesi. Nell'incontro del 2 luglio Fca disse a tutte le organizzazioni sindacali che non sarebbe spettato niente agli operai.

Grazie al lavoro svolto dalla Fim-Cisl siamo riusciti a portare la somma di 35€ per il turno di sabato pomeriggio riconoscendo la specificità ai lavoratori solo di Sevel. Ancora una volta la Fim-Cisl ha dimostrato di fare solo sindacato, il cui compito è quello di protesta, proposta, accordo e gestione. La prossima assemblea è fissata per il giorno 19 dicembre".

Per la Uilm: "Siamo finalmente riusciti a raggiungere un accordo sulla nuova turnazione in Sevel fino alla fine del 2020, che prevede un riconoscimento straordinario di 35 euro per il secondo turno del sabato, il mantenimento della volontarietà sul turno di notte e il ripristino della turnazione precedente dal lunedì al venerdì nel momento in cui dovessero venir meno le condizioni di mercato che hanno reso necessario il cambiamento.



Il riconoscimento economico sarà corrisposto aumentando di 4,37 euro l’incentivo di produttività orario, voce come noto soggetta a detassazione. Infine si è definito che le Parti si incontreranno entro il mese di maggio 2020 per verificare l’adeguatezza complessiva delle soluzioni indicate nel presente verbale, anche in relazione all’analisi di possibili soluzioni per poter uscire prima il sabato. Siamo riusciti a pattuire 35 euro anche per recuperare il ritardo con cui siamo arrivati all’accordo, a causa della sospensione del confronto dall’8 ottobre ad oggi.

Nel prossimo futuro dovremo prestare la massima attenzione agli sviluppi di mercato e di investimento, poiché PSA, con cui peraltro la fusione sembra davvero prossima, nel 2021 inizierà la produzione in Polonia di circa

100.000 veicoli l’anno sulla medesima piattaforma del Ducato. Sevel purtroppo, dopo quarant’anni, non avrà più il monopolio della produzione del veicolo commerciale leggero a marchio Fiat e Peugeot in Europa."