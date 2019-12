Coldiretti Molise plaude al “Bonus donne in campo” per le imprese agricole rosa

CAMPOBASSO. Al via un bonus da 15 mln per le imprese agricole rosa. La novità, presente nella Legge di Bilancio 2020-2022, denominata “Bonus donne in campo”, è stata accolta positivamente anche da Coldiretti Molise che sottolinea come questa misura miri ad “incentivare l’attività agricola e l’occupazione nel settore, mediante finanziamenti erogati senza interessi”. Più nel dettaglio, il “Bonus” si concretizza nel fondo rotativo da 15 milioni di euro per assicurare mutui a tasso zero per le donne che sono imprenditrici agricole o desiderano diventarlo.

Il “bonus donne in campo” prevede che il limite massimo dell’aiuto economico concesso sia pari a 300mila euro, mentre 15 anni è la durata massima comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

I mutui a tasso zero in agricoltura, destinati alle donne, sono da considerarsi agevolazioni fiscali, in quanto nascono per sostenere specifiche categorie di contribuenti o attività. Un intervento volto, dunque, a favorire la presenza nei campi delle donne.

“Ciò – osserva Coldiretti Molise - rappresenta una boccata d'ossigeno per le migliaia di aziende agricole guidate da donne e attive oggi in Italia, tra settore vitivinicolo, zootecnico e ortofrutticolo, e multifunzionale, ma è anche un'occasione per chi non ha mai operato in questo settore e ha intenzione di muovere i primi passi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente regionale di Donne Impresa Coldiretti Molise, Rosanna De Paola, la quale ha osservato che: “le tante imprenditrici agricole molisane sapranno sfruttare con intelligenza le nuove opportunità offerte dal “bonus” anche per la trasformazione e la commercializzazione dei loro prodotti agricoli”.