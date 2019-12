Convocato per venerdì il Comitato Direttivo Anci Molise

CAMPOBASSO. Si comunica che il Comitato Direttivo dell’Associazione è convocato per il giorno venerdì 13 dicembre alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione per discutere in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Insediamento del Nuovo Comitato Direttivo;

2) Nomina del Segretario Anci Molise;

3) Piano delle attività di Anci Molise su tematiche di interesse comune;

4) Comunicazioni del Presidente.

La riunione avrà luogo presso la “Sala Consiliare” della Provincia di Campobasso, in Via Roma, 47 – 86100 Campobasso.