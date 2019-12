CASACALENDA. Sabato 14 dicembre Open Day al Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, all'Istituto Tecnico Economico e all' IPIA (Automazione e Robotica) di Casacalenda. Dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 sarà possibile visitare la scuola e partecipare ad attività finalizzate a far conoscere i percorsi formativi agli alunni. Una giornata di orientamento dunque in cui saranno fornite anche informazioni sulle linee progettuali di sviluppo e di ampliamento delle attività in essere, come il percorso per diventare Centro accreditato di certificazioni linguistiche riconosciute dal Miur. Presso l’istituto di Casacalenda, è una tradizione consolidata la realizzazione di stage linguistici all’estero e relativamente all’alternanza scuola-lavoro, i periodi di formazione si svolgono sia in Italia che all’estero.

Dopo l’Open Day del 14 dicembre– precisa la Dirigente Filomena Giordano"- l'attività informativa diretta ai futuri studenti avrà carattere permanente: ci sarà infatti la possibilità di visitare la scuola e ricevere informazioni durante le ore curriculari e alcuni insegnanti saranno a disposizione dei genitori e degli alunni interessati".

La metodologia che caratterizza la scuola è il D.A.D.A., acronimo di didattiche per ambienti di apprendimento. Di cosa si tratta? “Esso nasce con l’obiettivo di valorizzare il buono del sistema educativo italiano, migliorare ed incrementare il successo scolastico di ogni studente favorendone le dinamiche motivazionali e di apprendimento efficaci per l’acquisizione delle abilità di studio”.

Open Lab all'Ipia di Casacalenda. Una scuola che guarda al futuro e che immette direttamente nel mondo del lavoro. Due i percorsi di studio, Automazione-Robotica e Manutenzione-assistenza tecnica, per una scuola all'insegna delle innovazioni tecnologiche nel campo dell'automazione industriale con l'utilizzo di Programmable Logic Controllers e microcontrollori programmabili che vengono introdotti fin dal primo anno di studio per formare figure professionali specializzate nel settore. Professionalità che si esplica con l'acquisizione di competenze sempre più in linea con le esigenze di un mondo del lavoro dinamico e competivo. "Con i suoi percorsi didattici ed i suoi laboratori sempre piú moderni e funzionali- sostengono la Dirigente Filomena Giordano e il docente ingegnere Robert Caporicci, fautore di una didattica innovativa- l' Istituto vuole essere un luogo di formazione culturale e di sviluppo di appartenenza alla comunità. Professionalità e consapevolezza, per gli studenti di oggi, e i cittadini di domani". Allora appuntamento per tutti all'ipia di Casacalenda, sabato 14 dicembre, dalle ore 9 alle 13.