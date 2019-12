Sevel, «Con Fca raggiunto lo stesso accordo che era possibile siglare da due mesi»

ATESSA. «leri a Roma con FCA è stato raggiunto il medesimo accordo che era già possibile siglare due mesi fa! Tutti sanno che l'azienda era pronta già 18 ottobre a Torino a fare lo stesso accordo che abbiamo sottoscritto ieri». Così in una nota il sindacato Uilm Sevel.

«La Fini per risolvere le sue incertezze e superare le sue difficoltà ha causato ben due mesi di ritardo nella conclusione dell'accordo... tutto a spese di lavoratori... questa è la verità.

Ora è inaccettabile che proprio la Fim rivendichi il merito di un accordo che fino a ieri ha tentato di contrastare con tutti i mezzi, prima affermando che l'azienda non avrebbe potuto procedere da sola, poi mettendo in atto azioni che consideriamo di autolesionismo sindacale e infine arrivando a suggerire sottovoce di adottare il sistema ben peggiore dei 18 turni.

Durante questi mesi prima dell'accordo, abbiamo cercato in tutti i modi di spiegare alla Fim, con leggi e contratto alla mano, che l'azienda sui 12 turni poteva procedere senza accordo sindacale. Finalmente ieri l'hanno compreso, seppur con qualche mese di ritardo.

Nell'accordo siglato ieri a Roma e in quello sulla chiusura di fine anno in stabilimento, ci sono le risposte ai punti che come UILM abbiamo sempre rivendicato e sostenuto.

Siamo comunque convinti che uniti possiamo essere più forti verso l'azienda ma per farlo occorre innanzitutto ripristinare correttezza ed onestà fra di noi e verso i lavoratori che rappresentiamo.

Per la UILM l'unità dei lavoratori e delle organizzazioni rende tutti più forti, ma bisogna avere il coraggio di dire la verità... sempre»,