Ok dalla commissione, il Piano sociale regionale va all'esame del Consiglio

CAMPOBASSO. La IV Commissione consiliare, presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda, nella seduta di questa mattina ha espresso parere positivo (con voto favorevole di Calenda, Matteo e Pallante, l’astensione della Manzo e l’assenza di Primiani) al Piano Sociale regionale 2020-2022. Il Presidente Calenda ha ricordato come la Commissione ha studiato il Piano in tutte le sue parti, confrontandosi, in sede di audizione, con l’Assessore al ramo Mazzuto e con le strutture tecniche competenti. Sono state ascoltate sul tema anche le posizioni degli enti locali e degli ambiti sociali. «Di tutte le posizioni espresse – ha detto ancora Calenda - sarà informato opportunamente il Consiglio in sede di esame conclusivo del Piano».