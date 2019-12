"Invisibili no", pensionati in presidio davanti a Montecitorio e alle prefetture molisane

CAMPOBASSO. Per dare continuità alla mobilitazione delle organizzazioni sindacali dei pensionati CGIL, CISL e UIL a sostegno della Piattaforma Rivendicativa Unitaria e di una Legge Nazionale sulla Non Autosufficienza, sono stati programmati per tutto il mese di dicembre presidi unitari dei pensionati davanti al Parlamento in piazza Montecitorio a Roma.

«Inoltre, abbiamo organizzato dei presidi territoriali che si terranno davanti alle Prefetture di Campobasso e di Isernia venerdì 13 novembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,30».