«Dove due o più», riprendono gli incontri dei giovani con il vescovo De Luca

TERMOLI. Sono ripresi con rinnovato entusiasmo gli appuntamenti del “Dove due o più” promossi dal Servizio diocesano della Pastorale giovanile e che consistono negli incontri dei giovani con il Vescovo, Gianfranco De Luca, organizzati sul territorio per condividere insieme momenti di ascolto, confronto e senso di comunità. Prossima iniziativa venerdì 13 dicembre 2019 alle 19.30 nella chiesa dei Santi martiri larinesi a Larino. Al termine dell'incontro ci sarà un momento di fraternità. Ad accompagnare questo percorso aperto a tutti saranno le Linee programmatiche della Pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana che hanno come tema “Diamo casa al futuro” e raccolgono anche i contenuti del Sinodo sui giovani..

“Durante gli incontri diocesani del “Dove due o più” - spiega don Pio Di Rosario, responsabile della Pastorale giovanile - insieme ai giovani ci si ritroverà insieme innanzitutto per conoscersi e riscoprire la propria identità di chiamati, discepoli del Signore, che vivono la fede nella varietà dei percorsi parrocchiali e diocesani. Un invito che rinnoviamo con gioia a tutti, ovviamente anche a chi non ha mai partecipato e vuole vivere questa esperienza di fraternità e conoscere da vicino questa iniziativa così bella e profonda insieme al nostro Vescovo Gianfranco”.

Il compito più urgente che il Sinodo ha consegnato agli operatori è la capacità di mettere in atto progetti di Pastorale giovanile adottando un nuovo stile: ascolto della realtà, pazienza e disponibilità nell’accompagnamento. Le linee progettuali sono state suddivise in tre aree in base ai soggetti pastorali di riferimento: educatori, giovani e comunità.