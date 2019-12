TERMOLI. La sede Unimol di Termoli ospiterà il 18 dicembre la presentazione del docufilm per i 25 anni di “Cammina, Molise!”

Dopo la presentazione in anteprima a Campobasso del docufilm “In Direzione Ostinata e Contraria”, scritto e diretto dal giornalista Davide Vitiello per il venticinquennale della manifestazione “Cammina, Molise!”, evento di punta della programmazione turistica e culturale della Regione, mercoledì 18 Dicembre alle ore 17 il documentario sarà presentato a Termoli, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze del Turismo.

Il docufilm è stato prodotto dall’Associazione “La Terra” in collaborazione con l’Associazione culturale “La Mantigliana” e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo e alla Cultura che ha inserito la manifestazione nel Programma di eventi “Turismo è Cultura 2019”.

Il documentario ripercorre alcuni dei momenti più coinvolgenti ed emozionanti della venticinquesima edizione di Cammina Molise, tenutasi dal 3 all’8 Agosto scorso, e costituisce un omaggio a una manifestazione che nel tempo si è fatta conoscere ed apprezzare ben oltre i confini locali, grazie anche all’impegno e all’opera di sensibilizzazione della colonna portante di Cammina, Molise!, Giovanni Germano, il cui progetto di valorizzazione e promozione delle aree interne del Molise è oggi più che mai profondamente attuale e ruota intorno a un messaggio ampiamente condiviso: “trasformare il Molise nella Terra dei Cammini e del turismo mitigato”.

Alla presentazione saranno presenti:

Giovanni Germano – Architetto, Presidente A.C. La Terra e Coordinatore di “cammina, Molise!”

Davide Vitiello – Giornalista, autore del docu-film

Rossano Pazzagli - Professore di Storia moderna presso l’Università degli Studi del Molise, dove insegna anche Storia del territorio e dell'ambiente.

Antonio Mucciaccio – Professore di pedagogia generale all’Università del Molise, ex preside dei Licei Classico e Artistico di Termoli

Angelo Presenza – Professore di Marketing territoriale presso l’Università degli Studi del Molise

Moderatore: Paolo Discenza – Architetto, Coordinatore Regionale di “cammina, Molise!”

Verranno invitati rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Termoli, della Regione Molise e di tutte le organizzazioni che hanno collaborato all’organizzazione e alla riuscita dell’evento.