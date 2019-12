TERMOLI. "In riferimento all'Open Day dell'I.C. Schweitzer, che si terrà sabato 14, dalle 16.30 alle 19.30, siamo felici di informarvi che saranno allestiti laboratori interattivi e digitali dedicati ai più piccoli. In particolare gli studenti della Secondaria di Primo Grado accoglieranno e coinvolgeranno i visitatori in attività di lettura (Fiabe sotto l'albero), geografia (Tombolata del Molise), arte, informatica, scienze e lingue straniere (inglese, francese e spagnolo)."