"Arte e Km zero", nel pomeriggio la live performance di pittura di artisti molisani

TERMOLI. Dalle ore 18 in poi, presso MOLIDOC a Termoli, ci saranno alcuni Artisti impegnati nella realizzazione di opere pittoriche, su tavoli. “ARTE E KM ZERO” Un appuntamento appassionante unico ed inedito sul territorio, che vi farà scoprire la bellezza sconfinata dell'arte con una live performance di pittura di alcuni degli Artisti molisani Viviana De Rosa, Carla Di Pardo, Ursula Manes e Francesco Santoro. Saremo noi a dipingere i tavoli del Molidoc con i nostri fantastici art style! Durante l'evento, ideato e curato da Alessio Madonna, titolare del locale, dall’Architetto Michele Porsia, Presidente Fondazione Atelier Settimopiano di Termoli e Roberto Cupido Project Manager di Caperam(Catalogo Permanente Artisti Molisani) dove sarà possibile degustare degli ottimi prodotti tipici molisani accompagnati da una selezione di vini, Vi aspettiamo numerosi!

Viviana De Rosa, pittrice. Dopo il Liceo Artistico Jacovitti di Termoli e, la laurea in Lettere Moderne ad indirizzo Storico Artistico, continua i suoi studi sull'arte contemporanea attivando la sua ricerca artistica e attraverso una pittura materica, realizzata prevalentemente con tecniche miste. La produzione artistica di Ursula Manes, pittrice nata a Basilea ma residente in Molise, può definirsi concettuale sotto diversi punti di vista. Già a primo impatto a livello iconografico ci troviamo di fronte ad un tipo di rappresentazione che non ha alcun legame, perlomeno di tipo mimetico, con la realtà fenomenica. Ursula Manes vuole andare oltre il mondo sensibile e avventurarsi nel campo dell’introspezione e propugnare un’arte filosofica. Su di un piano formale tale volontà porta al superamento dei media pittorici tradizionali verso la sperimentazione di materiali e tecniche inusuali.

l suo nome all'anagrafe è Salvino Francesco Santoro. Nato a Larino, un piccolo paese immerso in una dolce collina del Molise, ricca di storia, cultura e tradizioni, è figlio di artigiani e commercianti, ma il suo estro l'ha portato a intraprendere la vita da artista. Si definisce un artista completo, perché opera in diversi settori: pittura, musica e arredamento. Si è diplomato nel 2004 presso il Liceo Artistico B.Jacovitti di Termoli, ha frequentato un corso di interior designer a Milano, e ha studiato canto per diversi anni ed è qui che inizia la sua vita da artista autodidatta, scoprendo un mondo pieno di colori e armonie!

Carla Di Pardo, Scenografa Costumista, si Laurea all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1991, allieva di noti Artisti del panorama internazionale dagli anni 60 agli anni 90 come Frasca’, Angiolini, Castelli, Vergoz, Scalco e Finizio, Docente di Arte, presso MIUR, sperimenta tecniche e materiali, impegnata artisticamente in un continuo evolversi e susseguirsi di esperienze, non ama definirsi un’Artista, soprattutto non desidera essere definitiva in alcun modo, non si sente di appartenere a nessuna Arte specifica, ma all’Arte, senza la quale non riesce a vivere, l’Arte è il suo nutrimento, ama definirsi una creativa a 360 gradi, spazia dal Teatro, occupandosi di Scenografia e di costumi di scena, dalla Pittura alla Scultura, Decoratrice e Designer d’Interni, oggi si occupa prevalentemente di docenze, offre il suo contributo e la sua esperienza artistica ormai trentennale, al servizio degli allievi nelle Scuole, prima nei Licei Artistici di indirizzo Scenografico Pittorico, passando per Moda e Costume, Architettura d’Interni, attualmente in Arte e Immagine. La sua passione: “Imparare a fare”, i suoi Maestri, Bruno Munari e Maria Lai.