Va dritto all'incrocio e finisce nella rotonda

TERMOLI. Complici probabilmente pioggia, asfalto bagnato e distrazione, un veicolo in transito su via Corsica, in direzione Nord, è finito dritto nella rotonda dove c'è la fontana, all'incrocio del vecchio ospedale. Secondo una testimonianza diretta, il conducente, invece di fare la rotonda, è andato direttamente a sinistra - controsenso - salendo sulla rotonda, evidentemente dopo aver perso il controllo del mezzo.