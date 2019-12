TERMOLI. L’istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli apre le sue porte alle famiglie ed a tutti i bambini e ragazzi che vorranno visitarlo, permettendo loro di vivere una momento all’insegna dell’esperienza con l’obiettivo di scoprire la struttura e i suoi percorsi formativi.

Si svolgerà infatti oggi un’intera giornata che l’istituto scolastico intende dedicare all’incontro ed al confronto tra genitori, bambini/ragazzi e docenti, al fine di mostrare concretamente la realtà formativa ed educativa che potrebbe diventare la quotidianità per i futuri alunni.

L’istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” oltre a garantire un’attenta e qualificata didattica dà particolare importanza anche ad altri canali formativi quali la musica, l’arte, il teatro, tramite laboratori ad hoc che mirano a stimolare la creatività.

Un Open Day quello dell’Istituto Comprensivo “O. Bernacchia” che vuole puntare anche sull’importanza di momenti ricreativi in cui socializzare e rilassarsi tutti insieme, in virtù del trionfo di quello spirito di gruppo che si trasforma in un fattore educativo indispensabile.

L’open day, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” è un’opportunità tutta da vivere perché unisce ulteriormente genitori e figli e crea un ponte con e verso la scuola che apre tanti nuovi orizzonti in merito alla formazione, all’educazione ed ai processi di socializzazione che le stesse sottendono.

«Vi aspettiamo tutti il 14 Dicembre, ore 11:00 - 13:00 e ore 17:30-19:30. Non mancate!», l'invito a partecipare.