Finissage al Castello Svevo della mostra Natalart

TERMOLI. In chiusura della mostra Natalart esposta al Castello Svevo di Termoli, oggi pomeriggio, dalle 18.15, vi sarà la Presentazione del sociologo e critico d'arte Maurizio Vitiello della pubblicazione Panorama dell'arte contemporanea in Italia, della Rubbettino editore, che segue idealmente un appuntamento fisso con il mondo dell’arte ed ha il merito di fare memoria di artisti e artiste in attività. Con un’ampia gamma, dalla fotografia alla grafica, dalla pittura alla scultura, dalla ceramica alla digital-art e altro ancora, vediamo in elenco nomi storici, consolidati ed artisti emergenti.